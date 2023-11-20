تدشين مشروعات تعليمية جديدة ومتابعة معدلات تنفيذ القائمة.. حصاد نشاط التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها نشاطا مكثفا اليوم الاثنين، والذى تستعرضه "الدستور" فى هذا التقرير:

وقع صندوق مصر السيادي، اتفاقية شراكة مع شركة تنوير للخدمات التعليمية لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وتأتي الشراكة بعد أيام قليلة من افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم. وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

https://www.dostor.org/4557643

ينظم معهد التخطيط القومي ورشة عمل بعنوان "التمويل من أجل التنمية" بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، ومكتب دون الإقليمي بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣.

https://www.dostor.org/4557943

التقى السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء

https://www.dostor.org/4558132

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلى 25.2 ألف دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها حوالي 1.5 مليون طفل، وذلك في عام 2022.

وأشار إلى أن عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بلغ 43 دارا، كما بلغ عدد الملتحقين بها 507 أطفال في عام 2022، كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الأيتام من وزارة التضامن 9438 أسرة.

https://www.dostor.org/4557783

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.

https://www.dostor.org/4557737