الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة دمياط" فى زيارة مفاجئة لمستشفى كفر سعد المركزى

مستشفى كفر سعد
مستشفى كفر سعد

قام اليوم الإثنين الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  في دمياط، بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، يرافقه لجنة من مديرية الشئون الصحية تضم كلا من مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة الطوارىء ومدير إدارة نفقة الدولة، ومدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة دمياط.

وتفقد وكيل الوزارة،  قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، بالتزامن مع وجود حادث تم نقل مصابيه إلى المستشفى، حيث تفقد السيد وكيل الوزارة المصابين وتابع تقديم الإسعافات والخدمات الطبية الطارئة، واطمأن على استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب ذلك تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تابع وكيل الوزارة،  معدلات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الغير متمتعين بالتغطية التأمينية، وأكد على إصدار القرارات فى أقل وقت ممكن، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لهم.

كما تابع وكيل وزارة الصحة بدمياط، الأجهزة الطبية والوقوف على وجود أي أعطال بالمستشفى وصيانتها، حيث أكد على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، حرصًا على سلامة وأمن المرضى والعاملين بالمستشفى. 

وكان قد أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، حصول مستشفى دمياط العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات (AMR)، وذلك في ضوء التقييم الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان لعدد ١٧ مستشفى تضمنتهم المرحلة الأولي بالتقييم من المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية، وكذلك الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وقد تضمن التقييم محور الدعم الإداري،  ومحور منع ومكافحة العدوي،  ومحور الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

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