الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 فئات للتذاكر.. عمر خيرت يعود بحفلين على المسرح الكبير بالأوبرا

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يعود الموسيقار العالمي عمر خيرت لاستئناف سلسلة حفلاته الموسيقية التى يحييها شهريًا بدار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك بداية من ديسمبر المقبل، بعد توقف دام شهرين بسبب أحداث فلسطين وعمليات القصف المستمر في غزة.

عمر خيرت يستأنف حفلاته بالأوبرا 11 و 12 ديسمبر  

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن عمر خيرت تعاقد على إحياء حفلين ضخمين من المقرر إقامتهما يومي الإثنين والثلاثاء 11 و 12 ديسمبر المقبل رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ومن المتوقع أن يقوم الموسيقار عمر خيرت بالتبرع بمبلغ من عائد الحفل لصالح الشعب الفلسطيني.

أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا

فى السياق، تعلن إدارة الأوبرا عن الحفلين خلال الأسبوع الجاري وسيتم طرح التذاكر الخاصة بالحفلين عبر الموقع الخاص بالدار ومن المتوقع أن تنقسم أسعارها إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 1460 جنيهًا، والثانية 1160 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بـ710 جنيهات. 

برنامج حفلي عمر خيرت بالأوبرا

يبدأ الحفلان فى الثامنة مساءً ويعزف خلاله خيرت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها:"هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما"، وغيرها.

الموسيقار العالمي عمر خيرت عمر خيرت حفلات عمر خيرت عمر خيرت يلتقى جمهوره بالأوبرا عمر خيرت يستأنف حفلاته بالأوبرا

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