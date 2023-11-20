الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دورة تدريبية تعقدها قضايا الدولة تحت عنوان "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة، الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي علي مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين دورة تدريبية لمستشاري الهيئة بعنوان "بيئة مؤسسية رقمية آمنة بناء علي تكليف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار محمد حسن الأمين العام.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية لكل العاملين بالمؤسسات الحكومية والجهات والهيئات القضائية.

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تهدف البرامج التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة للهيئة تحقيق أهداف مصر الرقمية ( رؤية مصر ٢٠٣٠) خاصة في مجال التحول الرقمى ونشر المعرفة والوعى الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية.

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تناول التدريب العديد من المحاور الخاصة بالسلوك والوعي التكنولوجي ومنها:-

1- مفاهيم الشبكة والاستخدام الآمن للتطبيقات على الإنترنت.

٢. إنترنت الأشياء(IOT) وإنترنت الأجسام (IOB)وإنترنت كل شيء(IOE)

٣. الأنظمة الذكية والمدن الذكية.

٤.التحول الرقمي ومنصات مصر الرقمية وتنمية المهارات الرقمية.

٥.الوعى التكنولوجى.

٦.أمن المعلومات والأمن السيبرانى. 

٧. الهجمات الالكترونية والسيبرانية وأثرها على الاقتصاد والأمن القومى.

٨. التهديدات المتعلقة بالبيانات وخرقها.

٩. البرمجيات الخبيثة. 

١٠.طرق تأمين وحماية الأجهزة الذكية من الاختراق.

١١. طرق تأمين الحسابات المختلفة.

حضر حفل ختام الدورة التدريبية المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام.

والمستشار/ وليد عناني وكيل الهيئة الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي.

والمستشارين أعضاء الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي. 

من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حضر مصطفي الديب مدير مشروعات التطوير المؤسسي بالوزارة، والذي نقل تحيات غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي واهتمام الوزارة ببرامج تدريب ورفع قدرات العاملين بقطاع العدالة.

قضايا الدولة شئون التحول الرقمي بيئة مؤسسية رقمية آمنة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

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