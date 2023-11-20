الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

الحرب فى غزة
الحرب فى غزة

نقلت قناة الـ13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، قوله إن "تل أبيب" ترى إمكانية التوصل لصفقة حول المحتجزين خلال أيام.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الصفقة تتضمن الإفراج عن 70 إسرائيليًا من الأطفال والنساء على مراحل، مقابل الإفراج عن أكثر 100 أسير فلسطيني من النساء والأطفال، مضيفًا:" القرار في نهاية الأمر بيد شخص واحد وهو يحيى السنوار".

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، موافقة "تل أبيب" على إتمام صفقة المحتجزين، حيث تنتظر الأخيرة رد حركة حماس.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، الاقتراب من إتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة في إنجاز الصفقة 

من جانبه، قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه في كل مرة يقترب إنجاز صفقة الأسرى تبرز مشاكل وتوقفها، معتبرًا أن إسرائيل، ولاسيما رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، هو من يعطل التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

وتابع في تصريحات له:" أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن يصحبها وقف لإطلاق النار".

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