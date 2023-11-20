تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا الشمالية فى تصفيات يورو 2024

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا عن تشكيل منتخب بلاده، لمواجهة مقدونيا الشمالية، في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، فتُقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب توشي برويسكي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا عبر قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا الشمالية

جاء تشكيل منتخب إنجلترا أمام مقدونيا الشمالية كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - هاري ماجواير - مارك جويهي - ريكو لويس

خط الوسط: ديكلان رايس - ترينت ألكسندر أرنولد - فيل فودين

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جاك جريليش - أولي واتكينز

وكان منتخب إنجلترا قد ضمن التأهل لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة، فيما يحتل مقدونيا الشمالية المركز السابع برصيد 7 نقاط.