البيت الأبيض: نتطلع لمساعدة السلطة الفلسطينية في إدارة "غزة" بعد الحرب

اعتبر جون كيربي المتحدث باسم البيت الابيض، أن السلطة الفلسطينية، لديها الشرعية وتحظى بالدعم وبإمكانها المساعدة في الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب.

كما قال كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن عدد المواطنين الأمريكيين الذين خرجوا من قطاع غزة عبر معبر رفح حتى الآن بلغ 800 شخص.

أضاف كيربي:" نحو 100 شاحنة دخلت غزة في مطلع الأسبوع ليبلغ العدد الإجمالي 1260 حتى الآن".

كما أكد، أن من المتوقع الإعلان قريبًا عن صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

واشار إلى قيام المسؤولين الأمريكيين بمواصل حث "إسرائيل" على توخي الحذر قدر الإمكان، خلال عملياتها التي تشنها في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض: "نعمل على إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس، ومستمرون في الدعوة إلى الهدن الإنسانية في غزة، ونعمل على مدار الساعة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى".