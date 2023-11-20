باحث: إسرائيل تخفى الكثير من الحقائق حول يوم 7 أكتوبر

قال سمير تقي، باحث في معهد الشرق الأوسط، إن إسرائيل ليست لديها رواية مكتملة حول ما جرى في 7 أكتوبر، ولديها الكثير مما تخفيه نتيجة الفبركة، مؤكدًا أنه لا توجد وثائق موثقة أو شيء ملموس حقيقي يفسر ما جرى ويشرح كيف جرت الأمور بما تتهم به إسرائيل الفلسطينيين.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن موضوع الاحتفالات كان هناك صور اعتباطية وليس لها أي تأصيل، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية هى الصور المقابلة وفي المرحلة الأولى فيما بعد الصدمة كان الدافع الاولى للتصديق الغربي لإسرائيل هو حالة الرعب من انهيار دولة تل أبيب وهذا ما جعل الرؤية منحازة لها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب عدة أخطاء

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ارتكب عدة أخطاء، بأن أخذ معطيات لقنته إياها أجهزة المخابرات الإسرائيلية والوقت ليس مع الكاذب ولكنه مع استمرار الاشتباك وينبغي أن ندرك أن إسرائيل دومًا تفترض أن الحروب قصيرة جدًا وبالتالي يمكن تطوير روايتها دون أن تنظر خلفها، مشيرًا إلى أن استدامة الحرب دون تحقيق أي شيء يحول الموضوع لتحقيق واسع النطاق والمجتمع الدولي سيلعب دورًا رئيسيًا في هذا المجال.