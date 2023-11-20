الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة قوانغدونج الصينية لتعزيز سبل التعاون المشترك

جانب من استقبل محافظ
جانب من استقبل محافظ الإسكندرية والوفد الصيني

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، وفدا من مقاطعة قوانغدونج الصينية بحضور يانج يي القنصل العام لدولة الصين، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

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في البداية رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

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وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري، ولعل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات سياحية بكونها أقدم سكندريات العالم؛ وعاصمة للفن والثقافة، حيث تضم العديد من الآثار مختلفة العصور، وأيضًا كونها العاصمة الاقتصادية الثانية لمصر كل ذلك يجعلها جاذبة لاستثمارات مع كبرى الدول الاقتصادية.

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وخلال اللقاء؛ وجه قنصل عام الصين والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال كما أعربوا عن سعادتهم لزيارة الإسكندرية، حيث تتشابه بشكل كبير مع مقاطعة قوانغدونج التي تضم أكبر موانئ الصين، كما تحوي العديد من المصانع والشركات الكبرى فهي تُعد من أهم المدن الاقتصادية بالصين.

ومن جانبه رحب الشريف، بكافة الاستثمارات الصينية التي ترغب في الاستثمار على أرض عروس البحر المتوسط، مؤكدًا على الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات؛ لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وفي الختام أهدى الوفد، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جائزة الصداقة، وهي أعلى جائزة يتم إهداؤها من المقاطعة لحاكم غير صيني، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين المدينتين، وعقب ذلك أجرى المحافظ حوارا صحفيا مع وكالة GD today الصينية.

 كان قد استقبل محافظ الإسكندرية في التاسع من نوفمبر الجاري وفدا من مقاطعة هاينان التابعة لبلدية هايكو الصينية، على رأسه يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية رافقه لوه تستغبين، أمين لجنة بلدية هايكو، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

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