الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السويس تشهد انطلاق البرنامج التدريبى «المرأة تقود فى المحافظات المصرية»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت محافظة السويس، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب في محافظة السويس تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

الفعاليات 

تقام الفعاليات ضمن محافظات المرحلة السادسة وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ضمن أنشطة برامجها التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.


الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة.


يحاضر في البرنامج التديبي ممثلو الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويحضرها عدد من المتدربين من العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والمصالح الحكومية.

تفاصيل إنطلاق المرأة المحافظات ندوة

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