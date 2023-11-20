الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ السويس بنقيب عام التمريض المصرى (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، وعضو مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

تفاصيل اللقاء

فى اللقاء تم تأكيد دور التمريض فى منظومة الصحة عبر سنوات طويلة وأثناء الحروب والأزمات التي مرت بها مصر.

وأشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى أن محافظة السويس تدعم بقوة الصحة للارتقاء بخدمة المرضى بالمستشفيات العامة، وتم التدعيم بعدد من الأجهزة الطبية في التخصصات النادرة، منها جهاز القسطرة التداخلية الذي يخدم أهالي السويس والمحافظات المجاورة.

مصر السويس نقيب التمريض لقاء محافظ السويس

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