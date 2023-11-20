حلمى النمنم: مصر ضربت مثالًا فى الوطنية والتصدى للإبادة الإسرائيلية فى غزة

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت نموذجًا رائعًا في تجسيد الوطنية والتضامن مع القضية الفلسطينية، في ظل الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي وصفها بالإبادة الجماعية.

وقال النمنم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إن اللحظة الحالية تتطلب التكاتف والمساندة والدعم للقيادة السياسية المصرية، في مواجهة ما يحاك ضد مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن مصر رفضت بشكل قاطع مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومحافظات مصر.

وأضاف أن مصر لديها القدرة على حماية أمنها وحدودها بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة والقوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا أن السلام في المنطقة سيكون بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن مصر ترفض وتشجب وتندد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة بذريعة التخلص والقضاء على حماس.

وأشار النمنم، إلى أن أول تحرك لوزير خارجية أمريكا، كان لمصر للضغط عليها بشأن مخطط إسرائيل، إلا أن الرد المصري كان صريحًا وواضحًا، وأنها ترفض رفضًا قاطعًا ما تخطط له إسرائيل بتهجير قسري لسكان قطاع غزة، وهو موقف الشعب المصري ليس فقط القيادة السياسية.

وأكد أنه يدعم قرارات القيادة السياسية، بالوقوف خلفها في ظل الظروف الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع، في ظل استهداف مصر وضرب مؤسساتها.