مواطن: أؤيد جميع قرارات الرئيس السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني

«الشعب المصري أثبت بسالته في دعم الشعب الفلسطيني».. بهذه الكلمات بدأ إبراهيم محمد أحد المواطنين حديثه لـ « الدستور» قائلًا إن المصريين رفضوا تصرفات الاحتلال الإسرائيلي التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قولًا وفعلًا، مؤكدًا دعمه لجميع القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع أن الشعب المصري والدولة المصرية في تلاحم قوي جدا، لدحض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال استقبال المصابين والجرحى إلى مصر لتلقي العلاج في مستشفيات محافظة شمال سيناء، والقاهرة.

وأشاد بجهود الدولة في إدخال أعداد كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والإعاشية والغذائية، مشيرا إلى أن ذلك مخالفا لرغبة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن دخول الوقود بمثابة قلم على وجه الكيان الصهيوني الغاصب.