الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بإصابة 3 طلاب لخلافات مالية في القاهرة

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، تجديد حبس متهم بإصابة 3 طلاب بعدما أطلق النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين  الصحية تمهيدًا لسؤالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (3 طلاب، مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى وقرر أحدهم بتضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، وإتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة تجديد حبس متهم اصابة 3 طلاب

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