الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"يونيسف": يجب وقف إطلاق النار فورًا فى غزة

غزة
غزة

قال ممثل يونيسف في القاهرة جيرمي هوبكنز، إن المنظمة الأممية تسعى إلى حماية الأطفال من القتل والخطف، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في أي مكان حول العالم.

وأدان الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في غزة، مشددًا على أهمية ضمان حقوق الأطفال في كل الأوقات.

وأشار إلى أن كل دولة عضو بالأمم المتحدة مُلزمة باحترام حقوق الأطفال، مشيرًا إلى وضع آلية للمحاسبة وفقًا للقانون الدولي.

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة؛ لضمان حقوق الأطفال، وحمايتهم من القصف، وإتاحة مسارات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لكل طفل في القطاع المحاصر.

وأضاف: نحاول التعامل مع الموقف الراهن في غزة من خلال التدخلات المختلفة، هناك حاجة لوقف الأعمال العدائية فورًا، والمزيد من الجهود المشتركة والدعم من المجتمع الدولي لإيصال المساعدات إلى القطاع.

ولفت إلى أن مقتل الأطفال يوميًا في غزة أمر مؤسف، منوهًا أن الوضع في غزة مأساوي بسبب عدم وقف إطلاق النار حتى اللحظة.
وأكد أهمية احترام القانون الإنساني الدولي لضمان وصول المستلزمات الأساسية للمدنيين، قائلًا إن الكثير من الأطفال يعانون بسبب نقص المستلزمات الطبية في غزة.
 

 

القاهرة يونيسيف الانتهاكات غزة الامم المتحدة حقوق الأطفال

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