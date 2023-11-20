الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد يعقوب: "حياة كريمة" تهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 4500 قرية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال أحمد بعقوب، كاتب صحفي، إن مبادرة حياة كريمة هي شعار الجمهورية الجديدة، فهي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة للمواطنين وبالمستوى البشري من جميع الجوانب التعليمية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

أهداف “حياة كريمة”


وأكد أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى الخدمات والمعيشة لـ ٦٠ مليون مواطن.

وأضاف أن هناك أكثر من ٤٥٠٠ قرية مصرية تستفيد من مبادرة حياة كريمة، لذا المبادرة تهدف إشراك العنصر البشري وخاصة سكان القرى في عملية صناعة القرار.

استيعاب العمالة المصرية 

وأشار إلى أن هذه المبادرة عملت على خفض معدل الهجرة الداخلية، حيث كان أهالي الصعيد والريف ينزحون إلى القاهرة والمدن الكبرى لإيجاد فرصة عمل وحياة كريمة لهم ولأبناءهم، لذا المشروعات القومية والصغيرة التي عملت على تمويلها المبادرة عملت على توفير الكثير من فرص العمل داخل الصعيد والنجوع، وبالتالي انخفض معدل البطالة في الريف المصري بصورة ملحوظة.

أحمد يعقوب كاتب صحفي حياة كريمه اكسترا نيوز اهداف حياة كريمة

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