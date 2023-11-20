الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع توزيع تقاوي القمح والمحاصيل الشتوية وتوفير مستلزمات الإنتاج

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزرعة سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة، من خلال زيارته لمنافذ توزيع التقاوي الجيدة للزراعة الشتوية والأسمدة والمبيدات والعمل على توفرها أولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول كما تفقد المركز الارشادي بوادي النطرون، للاطمئنان على توافر جميع مستلزمات الإنتاج لنجاح الموسم الشتوي.

ورافقه في الزيارة محمد عبد الله مدير عام المكتب الفني والمهندس صبحي لاوندي مدير الإدارة الزراعية بوادي النطرون التابعة لمديرية زراعة البحيرة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة، كما شدد على ضرورة وضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

كما وجه كذلك قطاعات الإرشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية والانتشار فى البرامج للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام.

وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تقليل فاتورة الاستيراد.

الزراعة تتابع توزيع تقاوى القمح والمحاصيل الشتوية وتوفير مستلزمات

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

ميندي يطالب مان سيتي بـ"تعويض مليوني" لعدم دفع راتبه

"النقض" تؤيد إعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟