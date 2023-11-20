"الزراعة" تتابع توزيع تقاوي القمح والمحاصيل الشتوية وتوفير مستلزمات الإنتاج

تفقد محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزرعة سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة، من خلال زيارته لمنافذ توزيع التقاوي الجيدة للزراعة الشتوية والأسمدة والمبيدات والعمل على توفرها أولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول كما تفقد المركز الارشادي بوادي النطرون، للاطمئنان على توافر جميع مستلزمات الإنتاج لنجاح الموسم الشتوي.

ورافقه في الزيارة محمد عبد الله مدير عام المكتب الفني والمهندس صبحي لاوندي مدير الإدارة الزراعية بوادي النطرون التابعة لمديرية زراعة البحيرة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة، كما شدد على ضرورة وضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

كما وجه كذلك قطاعات الإرشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية والانتشار فى البرامج للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام.

وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تقليل فاتورة الاستيراد.