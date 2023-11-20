18 ديسمبر.. الحكم على قاتل طفلته في الوراق بسبب خلافات أسرية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الإثنين، حجز محاكمة مواطن متهم بقتل طفلته، بسبب الخلافات الأسرية في الوراق إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقتل المتهم "ح. س."، 29 عامًا في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق المجني عليها ابنته الطفلة "م."، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، وذلك إثر خلافات بينه وبين زوجته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.