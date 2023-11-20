مركز التطوير المهني بجامعة أسوان يعتمد خطته للعام المقبل

عقد مجلس إدارة مركز التطوير المهني بجامعة أسوان، الإثنين، اجتماعه برئاسة د.أيمن محمود عثمان ورئيس مجلس الإدارة، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس ود.أمل عبدالواحد، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية.

أهم إنجازات مركز التطوير المهني

من ناحيته، قال د.أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إنه تم استعراض أهم إنجازات مركز التطوير المهني خلال 2023/2022 وناقش المجلس خطة العمل خلال العام الأكاديمي 2024/2023.

أضاف د.أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن المركز الجامعي للتطوير الوظيفي (UCCD) بالجامعة يتفق والمعايير المحلية والدولية للجودة في مجال تقديم خدمات التطوير الوظيفي لطلاب الجامعات الحكومية في مصر، والذي تم تدشينه بناءً على اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والخريجين لإيجاد فرص عمل محليا وعالميا.