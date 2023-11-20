الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقعات بوصول استثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر إلى 50 مليار دولار

بندر العامري
بندر العامري

قال رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر العامري، إن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية، لافتا إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر وصل إلى 6200 شركة.

إفريقيا ستكون بوابة السعودية والعرب خلال الفترة المقبلة

وأضاف، خلال لقاء خاص لفضائية القاهرة الإخبارية على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي، اليوم الإثنين، أن العرب من المفترض أن يكونوا موجودين في إفريقيا، حيث تتوافر عدة مجالات للاستثمار فيها، بدليل وجود الشركات الأوروبية والصينية من عشرات السنين داخل القارة السمراء.

وأوضح أن عدد الشركات المصرية خلال العامين الماضيين ارتفع من 500 إلى 2000 شركة في السعودية، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين.

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