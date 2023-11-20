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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السبت.. مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بالغربية

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن تنظيم مؤتمر حاشد السبت القادم ٢٥ _١١_٢٠٢٣ بمحافظة الغربية تنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي.

وقال عصام الصباحي أن المؤتمر هو الثالث ضمن مؤتمرات المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ضمن سلسلة مؤتمرات تعقدها الحملة.

وأشار" الصباحي " إلى أن مؤتمر الحزب في أسيوط سوف يقام يوم ٣ من الشهر القادم وبعده مؤتمرين بالقاهرة والجيزة.

وأكد عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة أن المؤتمر الثالث للدكتور عبدالسند يمامة سيقام بمدينة طنطا وسط حشد متوقع من أبناء الغربية.

 وقال النائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية ان المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا.

 ودعا "الجندي " جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد المرشح على منصب رئيس الجمهورية، إنه لم يكلفه أحد للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مؤكدًا أن أكثر المتبرعين لحملته من داخل مصر وخارجها.

ورفض "يمامة"، خلال حواره  ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الإفصاح عما تنفقه حملته الانتخابية والمؤتمرات التي أقامتها في المحافظات، موضحًا أنه لم يدفع فيها جنيهًا واحدًا.

وتابع، أن من تكفل بهذه المصاريف والمؤتمرات هم نواب الحزب في المحافظات، وفي اللجان التي لا تسمح حالتها المادية بتنظيم مؤتمرات سيتحملها بنفسه.


المنافسة عادلة بين المرشحين الأربعة على مقعد رئيس الجمهورية

وأكد خلال الحوار أن المنافسة عادلة بين المرشحين الأربعة على مقعد رئيس الجمهورية، وكل مرشح يعقد وينظم المؤتمرات دون أي مضايقات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين منذ اليوم الأول.

الحملة الإنتخابية عبدالسند يمامة رئيس الوفد أبناء الغربية محافظة الغربية مدينة طنطا

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