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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رانيا يوسف تروج لمسلسل "وبقينا اتنين"

وبقينا اتنين
وبقينا اتنين

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنان شريف منير، من كواليس تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الصور التي نشرتها للجمهور قائلًة: "استنونا يوم 2 ديسمبر من مسلسل وبقينا اتنين على قناة أون، تأليف أماني التونسي".

مسلسل بقينا "اتنين" مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “بقينا اتنين”

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "وبقينا اتنين" هو ثاني تعاون يجمع الفنان شريف منير والمخرج طارق رفعت بالمنتج كريم أبو ذكري، بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل "إيجار قديم" الذي عرض خارج سباق رمضان العام الماضي.

أحداث المسلسل 

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل وبقينا اتنين وبقينا اتنين رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف كواليس بقينا اتنين

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