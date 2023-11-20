الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة

جريدة الدستور

حلموا بالحصول على الكنز المدفون فأعدوا عدتهم و حددوا هدفهم منزل بمدينة منشأة القناطر بالجيزة وبعد حفرهم حفرة عميقة انهارت الرمال بها لتدفن جسد أحدهم داخلها. 

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار داخل منزل بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى منشأة القناطر

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حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعومًا بالمعدات والأدوات اللازمة بالتنسيق مع مسؤولي مجلس المدينة.

تبين بالفحص بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه في أثناء تنقيب عددًا من الأشخاص عن الآثار انهارت الرمال على أحدهم داخل حفرة بعمق تجاوز الـ4 أمتار.

أسفر الحادث عن مصرع عامل يدعى "أ.ع." وألقت الشرطة على المتهمين المشاركين وتحفظت على الأدوات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن.

لعنة الفراعنة انهيار حفرة الاثار النجدة منشأة القناطر

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