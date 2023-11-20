الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

"عباس" يتفقد دورة أعضاء النيابة الإدارية بمركز التدريب القضائي

جريدة الدستور

قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، وبصحبته المستشار محمد الأنصاري- مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هيثم حجازي - رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، بتفقد فعّاليات دورة تدريب المدربين (TOT) التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار  أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري، بمشاركة (٢٦) عضوًا من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية.

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وفي كلمته، رَحَبَ المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة بالمستشار محمد الأنصاري - مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، معربًا عن عميق تقديره باهتمام معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأكد سيادته على أهمية التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، مشددًا على أهمية الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية.

ومن جانبه، وجه  المستشار محمد الأنصاري- مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، الشكر للمستشار حافظ عباس،  ولمركز التدريب القضائي، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كإحدى روافد العدالة المصرية، مؤكدًا على الدعم الكامل من   المستشار عمر مروان - وزير العدل، للتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية؛ لتعزيز قدرات ومهارات أعضائها، وأنهى كلمته  بشكر المتدربين من أعضاء النيابة الإدارية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء رسالتهم السامية.

النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي المستشار حافظ عباس هيئة النيابة الإدارية المركز القومي للدراسات القضائية

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