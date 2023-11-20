المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

«المسافة صفر».. مصطلح تردد كثيرًا منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية حماس على قوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي؛ نتيجة الانتهاكات والاسبتاحة التي حدثت مؤخرًا للمسجد الأقصى فجاءت العملية العسكرية ردًا عليها.

وكل فترة ينشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، مقاطع فيديو لانتصارات تحققها المقاومة من المسافة صفر، سواء كان ضد جنود الاحتلال بشكل مباشر أو على الدبابات العسكرية التابعة لهم ويتم تصويرها في قلب المعركة.

انتصارات من المسافة صفر

وبالأمس نشر الإعلام العسكري للكتائب عملية إيقاع قوة إسرائيلية مكوّنة من 6 جنود، بكمين في جحر الديك بقطاع غزة؛ حيث استهدفتها من مسافة صفر بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

وقالت كتائب القسام: «قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة»، وفي وقت سابق ذكرت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ من المسافة صفر.

ما المسافة صفر؟

هي المسافة التي يُقتل فيها الإنسان دون أن يستطيع أن ينقذ نفسه أو يدافع عن نفسه، وعسكريًا يدل مصطلح المسافة صفر على المواجهة التي تحدث بين اثنين، وتكون عند أقرب نقطة للعدو في الحرب وعلى أرض الميدان.

وتأتي المسافة صفر كنوع من المستوى الثالث استراتيجيًا في الحروب داخل الميدان، ويلجأ إليها المقاتلون عند حدوث تداخل بين طرفي الحرب، وتتم حين يكون العدو مع المقاتل داخل بناية واحدة أو مربع واحد، ويفصل بينهما عدة أمتار قليلة فقط.

متى بدأت المسافة صفر فى معركة طوفان الأقصى؟

مع بدء معركة طوفان الأقصى، أسرت حماس ما يقرب من 250 إسرائيليًا، ليقوم الاحتلال باستهداف المدنيين في القطاع ويغير عليهم بالقصف في المستشفيات والكنائس ومراكز الإيواء والنزوح.

وعلى مدار شهر كامل، أحدث الاحتلال دمارا شاملا في القطاع، ووقع العديد من المجازر منها قصف مستشفى المعمداني ومخيم جباليا وحصار القطاع وراح ضحيته إلى الآن 12 ألف شهيد وأكثر من 29 ألف مصاب.

وفي منتصف المعركة، أعلن الاحتلال بدء الدخول البري في غزة، بحجة تطهيره من عناصر حماس والقضاء عليها من خلال العمليات البرية، ليواجه الاحتلال عمليات عسكرية وانتصارات حققتها المقاومة على جنوده من المسافة صفر.

انتصارات المسافة صفر

وحققت حماس نجاحات على جنود العدو من المسافة صفر، وهي تتصدى للتوغل البري الإسرائيلي حيث تنشر مقاطع فيديو لتدمير آليات إسرائيلية من تلك المسافة، وكان أبرزها يوم 5 نوفمبر الماضي، حين أعلن أبو عبيدة الناطق باسم حركة حماس أن مقاتلي المقاومة دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة من المسافة صفر.

وكان أحد الانتصارات أيضًا ما نشرته المقاومة الفلسطينية أثناء عملية تدمير دبابة تتبع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زراعية بقطاع غزة، ويظهر فيها مقاتل وهو يمسك عبوة ناسفة ويصور فيديو أثناء قيامه بلصقها على الدبابة.

ويقوم بالفعل المقاتل بلصق قذيفة «الياسين 105» في الدبابة من الخلف ويدمرها تمامًا وهي تحوي عددا من جنود الاحتلال، ثم تنشر الفصائل الفلسطينية ذلك الفيديو وسط احتفاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالانتصار الذي حققته حماس من المسافة صفر.

وإلى الآن، قتل من المسافة صفر منذ بدء معركة طوفان الأقصى 345 مجندا إسرائيليا على يد المقاومة الفلسطينية حماس أثناء اشتباكات على الأرض.