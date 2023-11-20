الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سلام إيهاب مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: الرئيس السيسى حقق طفرة كبرى فى الطرق.. وهناك مشروعات تنفذ لأول مرة بمصر

سلام إيهاب
سلام إيهاب

أكد سلام إيهاب سلام مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مشروعات الطرق والبنية التحتية فى مصر التى أنشأت فى عهد الرئيس السيسى، شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث ساهمت على نحو كبير في معالجة التكدسات المرورية في القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسية، مؤكدا أن المشروع القومى للطرق، من المشروعات الضخمة التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا وترعاها الدولة لخدمة المواطنين، بعد أنّ تم إقرارها لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير آلاف الكيلومترات في مناطق متفرقة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد سلام على تأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا جموع الشعب المصرى لانتخابه، استكمالا لمسيرة الإنجازات الكبيرة فى كل القطاعات، مشيرا إلى أن المشروع القومى للطرق ساهم فى الكثير من حل المشكلات المزمنة واختصر من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، مؤكدا أن شبكات الطرق والكباري الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة لأنها شريان الحياة التي تجذب الاستثمار وتفتح فرص عمل جديدة، كما شهدت الطرق بمحافظات الصعيد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسي، بإنشاء كباري من الشرق للغرب وتنمية وتطوير كبير في الصعيد، وربط قرى الصعيد ببعضها البعض.

txt

بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية

txt

للعام الثانى على التوالى.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن تصنيف شنغهاي العالمى فى تخصص العلوم الصيدلانية

وأوضح سلام إيهاب مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الطفرة غير المسبوقة يشهد لها الجميع فى قطاع النقل فى مختلف قطاعاته، حيث شهدت الطرق والكبارى نقلة حضارية غير مسبوقة، مشددا على أن مصر فى عهد الرئيس السيسي تسعى دائما لمواكبة التطور، لافتا إلى هناك مشروعات تنفذ لأول مرة بمصر مثل مشروع المونوريل الذي سيدخل مصر لأول مرة وهذه نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.

إيهاب سلام مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مشروعات الطرق بمصر البنية التحتية الرئيس السيسي مصر

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

بعد موافقة البرلمان.. أول تعليق من وزير التنمية المحلية على قانون التصالح الجديد

مصرع أجنبية دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بـ"مدينتى"

شروط انتونى موديست للرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟