دعما لذوي الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه إطار تقديم الخدمات فى المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة جمعية الأورمان فى تسليم عدد "50" سماعة طبية لدعم غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة البحيرة، وذلك تنفيذًًا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية



وقالت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين، مشيرا إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى البحيرة وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15،700جهازتعويضي و6000 سماعه طبية.

يذكر أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.