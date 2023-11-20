الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تحرر 1783 مخالفة تحدث فى التليفون أثناء القيادة

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه  الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "65638" مخالفة مرورية متنوعة بينها "12829" مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

ونجحت الجهود في ضبط 566 مخالفة السير بدون تراخيص، و1783 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و15 مخالفة موقف عشوائى، و7 مخالفات شروط التراخيص، و114 مخالفة دراجة نارية.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية

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