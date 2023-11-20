الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالفيوم

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص في دائرة قسم شرطة أطسا بمحافظة الفيوم، لجلسة 20 يناير القادم، وذلك لمراجعة كاميرات المراقبة.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1187 لسنة 2023جنح قسم شرطة اطسا، والمقيدة برقم 14378 لسنة2023 كلى الفيوم، أن المتهمين "محمد عنتر عبد الحليم "، 24 سنة، محبوس، و"مدحت عنتر عبد الحميد "، 23 سنة، هارب، و"احمد مصطفي حسين "، 22 سنة، هارب، وجميعهم مقيمين دائرة قسم أول شرطه اطسا، قتلوا المجنى عليه "ايمن سويكر "، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض صلاحا ناريًا (فرد خرطوش)، موضوع الإتهام الثاني، على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي إلي رحمة مولاه، وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فية، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الثلاثة  وأطلق صوبه عيار ناري وجعلوا من ذلك المكان ساحًا لإعدامه فسقط أرضًا غارقا في دمائه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة حتي أيقنا أنه مفارقًا للحياة، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طية بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وذلك على النحو المين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا غير مششخنا "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق، كما أطلق المتهم الأول عيار ناريًا مستخدما السلاح الناري سالف الوصف والبيان بمكان تواجد المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، الذين أكدوا أنهم حال تواجدهم بمكان الواقعة فوجئوا بالمتهمين الثلاثة بالتوجه الي المجني عليه، وقام الثلاثه بالتوجه الي المجني عليه، وما أن اقتربا منهم قاموا بأشهر  سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، مطلقا صوبه عيارا ناريا فاستقر بجسده، وتمكن المتهم الثاني من استقلال الدراجة النارية رفقتهم وقام المتهم الثالث بالفرار بهم، فانبطح المجني عليه أرضا متأثرا بجراحه حتي وافته المنية قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

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