بقصد الاتجار.. ضبط مخدرات مع عاطلين بالإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلوجراما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالى "1٫140٫000" جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.