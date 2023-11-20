إندونيسيا ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أرسل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية بوزن 21 طنا مخصصة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وقال ويدودو، خلال مراسم إرسال المساعدات في قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية بجاكرتا، حسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية: "الحمد لله، سنرسل اليوم دفعة أخرى من المساعدات بوزن 21 طنا لإخواننا وأخواتنا في غزة بطائرتين".. وأضاف: "الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يستجب صراحة لدعوة إندونيسيا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وعقد الزعيمان اجتماعا في البيت الأبيض في 13 من الشهر الجاري، قبل مشاركتهما في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.. وقال الرئيس الإندونيسي: "في هاتين المناسبتين أكدت بشكل مباشر على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الفظائع التي تحدث في غزة".

وعلى الرغم من عدم رد بايدن بشكل مباشر على التوصيات التي قدمها، أعرب جوكو عن التفاؤل بأن الرئيس الأمريكي سيأخذ التوصيات في الاعتبار عند صياغة سياسات للرد على القضايا الفلسطينية الإسرائيلية.

يذكر أنه صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، والسادة وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا يوم 20 نوفمبر الجاري، في العاصمة الصينية بكين، مع كل من هان تشنج نائب الرئيس الصيني، ووانج يي وزير الخارجية. وتأتي تلك اللقاءات في أولى محطات جولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر السفير أحمد أبوزيد أن وزراء الخارجية أعضاء اللجنة حرصوا خلال الاجتماع على نقل الموقف الموحد والجماعي للدول العربية والإسلامية أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في غزة.