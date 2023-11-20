الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه سوهاج" يؤكد كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وجاهزية المعدات للطوارئ

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع ومديرى العموم وذلك لمناقشة تقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.


وقال إنه تم تناول مدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل.


وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الاجتماع على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.


كما تناول الاجتماع مدى جاهزية المعدات لمواجهة أى طوارى أو أزمات وموقف المعدات الجديدة التى تم الدفع بها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة أى مخاطر محتملة هذا بالإضافة إلى مناقشة خطط الإحلال والتجديد لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

مياه الشرب الصرف الصحي والعضو المنتدب وكيميائى واخصائى سلامة وصحة بسوهاج اسماء المتقدمين اجراء المقابلات

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