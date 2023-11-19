الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن بدء أعمال المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فني تشغيل وفني معمل وفني مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفي وسائق وسائق معدات ومراقب أمن، والتي تستمر فى الفترة من 19 نوفمبر 2023 إلى 28 من نفس الشهر.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر.

وأشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى أن الشركة أعلنت في وقت سابق على موقعها الإلكترونى www.scww.com.eg عن أسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية وتوقيت اختبار كل منهم ومقر إجراء المقابلات وذلك بالبحث بالرقم القومي.

 

مياه الشرب رئيس مجلس الإدارة مهندس وكيميائى والموارد البشرية اجراء المقابلات

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