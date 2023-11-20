الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في الفيوم

وفاة أشهر متبرع لمرضى
وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في محافظة الفيوم

شيع أهالي قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جنازة "الشيخ فتحي السيد"، أشهر متبرع لمرضى السرطان بالمحافظة.

وقال ياسر السيد، أحد أبناء قرية كحك بحري لـ"الدستور": “لقد عانى الشيخ فتحي لسنوات طويلة من تبعات إصابته بمرض بالكبد، لازمته لفترة طويلة، ونجم عنها صعوبة في التنفس وتشنجات، حتى توفاه الله”.

وأضاف: “لقد ساهم الشيخ طوال سنوات كثيرة في تخفيف الكثير من آلام المرضى قدر استطاعته، وسخر لهم الأموال وسيارته لنقلهم من جميع قرى محافظة الفيوم، وكان منزله بمثابة منزلهم الثاني، مفتوحًا أمامهم طوال الوقت، ليصبح بذلك أشهر فاعل خير”.

وفاة أشهر متبرع مرضى السرطان محافظة الفيوم قرية كحك جنازة

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