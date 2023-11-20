الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق في أسوان 12 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان أنه، نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد عدادات مياه الشرب بمنطقة كوبري الإسعاف، سيتم قطع مياه الشرب عن عدة مناطق لمدة 12 ساعة. 

وحددت الشركة المناطق التي سيتم قطع مياه الشرب عنها وهي: منطقة شرق مصرف السيل، بداية من منطقة الجوزيرة وحتى مدخل منطقة خور عواضة، وذلك من الساعة 4 مساء اليوم الاثنين الموافق 20/11/2023 وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالي الثلاثاء 21/11/2023. 

وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه بالتناوب.

قطع مياة الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي منطقة كوبرى الإسعاف أعمال الإحلال والتجديد عداية مياة الشرب

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