رئيس الوزراء الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى اقتطع 600 مليون شيكل من الضرائب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الشعب الفلسطيني سيبقي على أرضه وباقيًا على أرضه، حيث مر بظروف لا تقل صعوبة عن العدوان الحالي، معلقًا: "استمرت قضيتنا ونضالنا، وسوف يستمر إلى حين دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين".

وتابع، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، أن "إسرائيل قامت الشهر الماضي باقتطاع 600 مليون شيكل من المستحقات الضريبية بحجة أن ذلك المبلغ يتم إنفاقه على أهلنا في غزة، وقد رفضنا هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية".

وأضاف: "إن هذا الأمر أدى إلى تدخلات عديدة لوقف الإجراء الإسرائيلي، وما زالت هذه التدخلات مستمرة، ومن جانب آخر نآمل تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المال العربي والبدء في تنفيذه".