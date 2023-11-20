اشتية: الاحتلال يقتل أطفالنا الرضع والخدج لإجبارنا على التهجير

قال رئيس وزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قتل قوات الاحتلال الاسرائيلي الأطفال الرضع والخدج يأتي بهدف القتل بروح الانتقام، بهدف التهجير الذي يقاومه الشعب الفلسطيني رغم الألم والدم والمعاناة في قطاع غزة.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، أن بعض الدول ما زالت ترفض وقف إطلاق النار، مما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كل المعاهدات الدولية، معلقًا: "أحيي كل الأصوات الدولية التي قالت لا للحرب ونعم لوقف القتال والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع عواصم ومدن وبلدات العالم".

وطالب من الأمم المتحدة والصليب الأحمر تحمل مسئولياتهما ورفع صوتهما ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد الأسرى، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب، ودعا "الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثواب والثبات، ونبذ الشائعات وعدم الانشقاق لأي محاولات لضرب مناعته الوطنية".