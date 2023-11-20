الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية للسعودية تضم 14 شركة في ديسمبر

صادرات
صادرات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر 2023 بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن البعثة التجارية ستشهد مشاركة 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية.

وأوضح المجلس التصديري، أنه من المقرر تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول السوق السعودي بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة، مشيرة أن المجلس يساعد الشركات الهندسية للحصول على شهادة ساسو "saso" وهى شهادة مطلوبة للتصدير للسوق السعودي.

وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وأضافت "حلمي"، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

المجلس التصديري الهندسية الاجهزة المنزلية السيارات وسائل النقل

مواد متعلقة

رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

الأكثر قراءة

لماذا يستخدم أطباء غزة "لف الأطفال" بورق القصدير؟.. استشارى الأطفال وحديثى الولادة يجيب

حبس المتهمين بإنتحال صفة ضباط شرطة بأكتوبر

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدأون جولة دولية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 20-11-2023 في المزارع والشركات

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان