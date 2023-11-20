الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهباش: "نتنياهو" يفعل المستحيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.. ولن نسمح له بذلك

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه منذ السابع من أكتوبر هناك محاولة لشيطنة الفلسطينيين، ولكن بالجهد العربي المشترك بجميع السفارات والإعلام العربي والحكومات وحتى الإعلام المحايد عمل على تعزيز الصورة الفلسطينية.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، وتجنيب الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة ويلات الحرب، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يعمل المستحيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولن نسمح له بذلك".

وأكد ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام بين الفصائل ضرورة وواجب لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفيات ومراكز الإيواء في غزة لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري.

الرئيس الفلسطيني فلسطين العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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