تداول 9 آلاف طن بضائع عامة و439 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 439 شاحنة و 595 سيارة .
و شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 124 شاحنة و589 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 315 شاحنة و 6 سيارة.
وصول 580 سيارة عبر ميناء بورتوفيق
فيما يشهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن وهي الحرية، أمل و بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1230 طن بضائع و 178 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.
كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم الاثنين، استقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 580 سيارة بوزن 1160 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها.