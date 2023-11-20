كيف استعدت المحافظات الساحلية لموجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

شهد العديد من محافظات الجمهورية أمس الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها أمطار من غزيرة رعدية على السواحل إلى متوسطة على أنحاء البلاد، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار عدم تحسن الطقس اليوم الإثنين، على أن يبدأ في تحسن تدريجي طفيف بدءًا من الغد الثلاثاء.

وفي هذ الصدد، كشف عدد من المحافظات عن خطته للتعامل مع الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة الحالية، عبر مداخلات هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى.

الإسكندرية: تنسيق مستمر بين الشركة وهيئة الأرصاد للتعرف على أى موجة تقلبات جوية

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة شهت أمطارا غزيرة أمس على جميع الأحياء وانخفضت حدة الأمطار الآن، موضحًا أنه منذ بداية موجة عدم الاستقرار، تم نشر كل سيارات الصرف الصحي لشفط مياه الأمطار ومتواجدة في مواقعها.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، قمنا بتوفير أكثر من 180 سيارة شفط أمطار في الأماكن المتوقع فيها تجمع مياه الأمطار، لافتًا إلى أن هناك سيولة مرورية في كافة شوارع محافظة الإسكندرية وهناك تنسيق مستمر بين الشركة وهيئة الأرصاد للتعرف على أي موجة تقلبات جوية.

مطروح: نشر 59 معدة لشفط مياه الأمطار

وأوضح إبراهيم خالد رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة مطروح، أن التقلبات الجوية بدأت يوم السبت الماضي وسقطت أمطار غزيرة على المحافظة، مضيفًا تلقينا تحذيرا من غرفة عمليات المحافظة بشأن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستعدينا لها.

ولفت رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، إلى أن كل معدلات الشركة منتشرة في الأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار بها للتعامل معها فورا واتخذنا إجراءات مسبقة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، موضحًا استعدينا بشكل جيد للتعامل مع التقلبات الجوية وتم نشر 59 معدة لشفط مياه الامطار.

البحيرة: استمرار التقلبات الجوية بالمحافظة

وقال محمد سعيد نشأت رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، إن التقلبات الجوية بدأت في المحافظة في فجر يوم الأحد ولا تزال مستمرة حتى الآن، موضحًا: تلقينا تحذيرًا من غرفة العلميات بالمحافظة بموجة التقلبات الجوية واستعدينا لها بشكل جيد، لدينا 7 مراكز في البحيرة تأثروا بالتقلبات الجوية الأخيرة.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة: قمنا بتوزيع سيارات شفط الأمطار في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار"، مضيفًا: "لدينا 120 معدة كبيرة لشفط الأمطار بالإضافة إلى سيارات البدالات للتعامل مع تجمعات المياه".