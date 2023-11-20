الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السعودية تحمّل المجتمع الدولى مسئولية وحشية جيش الاحتلال ضد المدنيين بغزة

غزة
غزة

حمّلت وزارة الخارجية السعودية المجتمع الدولي مسئولية وقف همجية ووحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: "إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل المسئولية لوقف ما يقوم به الاحتلال، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية".

شكري: سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة

وفي وقت سابق قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة، وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار، مؤكدًا أن هناك مسئولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية الصين مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية، والتى تضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

وزارة الخارجية السعودية السعودية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل المجتمع الدولي

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