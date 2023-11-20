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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قصف مدفعي على المستشفى الإندونيسي واستشهاد 60 شخصا في دير البلح

قصف مدفعي
قصف مدفعي

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، من "ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة"، والذي يضم الآلاف من الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين.

 قصف مباشر من الدبابات الإسرائيلية

وأشارت حكومة غزة، حسبما ورد في بيان إلى تعرض المستشفى لقصف مباشر من الدبابات الإسرائيلية "في إطار الحرب على المستشفيات وتدميرها"، و"ارتقاء شهداء وجرحى في القصف المدفعي على المستشفى".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أوضح مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على دير البلح في جنوب القطاع تسببت فى استشهاد 60 شخصًا.

وقد قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أكدت القاهرة الإخبارية سابقًا أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بحي الجنينة جنوب قطاع غزة أسفر عنه 9 شهداء، بينما سقط 8 شهداء آخرون في القصف الذي استهدف المستشفى الإندونيسي فجر اليوم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ويستهدف أيضًا حي الدرج في غزة بسلسلة من الغارات.

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