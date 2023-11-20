لماذا يكثف الاحتلال غاراته على خان يونس؟.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكافة أنواعها في سماء قطاع غزة، وتشن غارات مدمرة باتجاه مناطق عدة في القطاع، كان آخرها الحزام الناري الذي نفذه جيش الاحتلال باتجاه محافظة خان يونس.



وأضاف جبر، في مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات الاحتلال استهدفت أبراج حمد السكنية باتجاه المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس، ونفذت في محيطها عددا من الغارات العنيفة؛ مما أدى إلى حالة من الدمار الواسع، وإصابة عدد من المواطنين الذين نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.



وواصل: "الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على خان يونس، ويرتكب بها مجزرة تلو الأخرى منذ أيام طويلة، لأن هذه المنطقة بها حركة نشطة من نقل المساعدات للنازحين وتوزيعها على المواطنين، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من النازحين في الساحات العامة والطرقات المحيطة بمسشتفيات محافظة خان يونس".