الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بالأعلام الفلسطينية.. مسيرة تضامنية مع غزة فى فالنسيا الإسبانية

مسيرة تضامنية مع
مسيرة تضامنية مع غزة في فالنسيا الإسبانية

احتشد المئات في مدينة فالنسيا الإسبانية للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

 

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى إنقاذ غزة ومقاطعة «إسرائيل»، بالتزامن مع ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 13 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر.

 

ميدانيا، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي ليل الإثنين سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.
 

وفي 15 نوفمبر الجاري، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد لـ«القتل الأعمى للفلسطينيين» في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للاحتلال منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

 

وقتها وعد رئيس الوزراء الاشتراكي بأن تعمل حكومته الجديدة «في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

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