الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك".. رياضة أسوان تواصل الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية (صور)

الفعاليات
الفعاليات

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان فى نشر الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" التي أقيمت مساء الأحد، بمركز شباب مدينة كوم أمبو. 

جاء ذلك بحضور ٢٤٤ شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدينة كوم أمبو، وذلك بهدف تعزيز المشاركة السياسية  لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة. 

 

الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

وتحمل الحملة شعار  “ شارك ٠٠ الكلمة كلمتك”، حيث تنفذ الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة اللقاءات على مستوى الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاء حواري، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري لنشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة. 

وتشمل الحملة جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء  بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

وتحدث الحضور الكبير الذي ضم الدكتور محمد جابر عباس وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، والشيخ محمد أحمد مدير أوقاف كوم أمبو، والمهندس شوقي مصطفى رئيس المدينة. 


وذكر ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في كلمته، إن الهئية الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر. 

وفي سياق آخر شهدت مدينة أسوان تنظيم أحزاب مستقبل وحماة الوطن مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم المدشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال انجازته ومسيرة التنمية بمحافظات مصر. 

وشهدت المؤتمرات توافد الآلاف من المواطنين من أهالي أسوان لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان. 

الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسوان
مديرية الشباب والرياضة بأسوان الحملة القومية المشاركة السياسية الانتخابات مركز شباب كوم أمبو

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