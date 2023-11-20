نشأت الديهي: مصر تعمل وسط حدود مشتعلة من كل مكان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دولة الاحتلال وصفت إعلان جماعة الحوثي باحتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر بخرق القانون الدولي، وهذا الأمر صحيح قولًا واحدًا، ولكن هل تذكرت دولة الاحتلال القانون الدولي الآن؟ ولماذا مذق الاحتلال القانون الدولي تحت الأحذية في قطاع غزة؟

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العبث في حركة ملاحة البحر الأحمر خط أحمر للأمن القومي المصري والعربي، معقبًا: "اللي عايز يحارب إسرائيل يروح هناك، لأن العبث سيرفع من تكلفة المرور والعبور والتأمين على النقل البحري، لأن المنطقة أصبحت مستهدفة".

مصر تمتلك قوات بحرية تحتل المرتبة السادسة

وأكد أن مصر تمتلك قوات بحرية تحتل المرتبة السادسة عالميًا والأفضل في الشرق الأوسط وهي قادرة على تأمين الحدود المصرية البحرية، معقبًا: "مصر تعمل وسط حدود مشتعلة من كل مكان".