"العربي للدراسات": بايدن خسر الكثير بسبب دعمه الأعمى للكيان الإسرائيلي

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن الموقف الأمريكي تجاه حرب الاحتلال الفلسطيني على الفلسطينيين تغير بسبب الآراء والضغوط الداخلية في الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خسر الكثير بسبب دعمه الأعمى للكيان الإسرائيلي تجاه ما يحدث في غزة.

وأشار صادق إلى أن تغير موقف الرئيس الفرنسي ساهم في تغيير وجهات النظر الأوروبية لما يحدث في قطاع غزة، مضيفًا أن ماكرون كان من أشد الداعمين لإسرائيل.

ونوه بأن حكومة الاحتلال خسرت الدعم الشعبي لها في الداخل، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية والبشرية.