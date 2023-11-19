أستاذ العلوم السياسية: مصر غيرت العديد من وجهات النظر الأوروبية

قال الدكتور محمد عبد العظيم، أستاذ العلوم السياسية، إنه منذ بداية الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي وهناك مساندة غربية أمريكية للكيان المحتل، الأمر الذي يفرض العديد من التساؤلات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن إسرائيل تهاجم بشكل كبير مسئول الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وهذا أمر يجب أن تنظر له الإدارة الأمريكية بشكل مختلف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإيجاد مواقف مؤيدة لإسرائيل، مضيفًا أن الموقف الحالي يوضح لنا أن المواقف المصرية الثابتة هي التي غيرت العديد من وجهات النظر الأوروبية.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن هناك تحركات تقوم بها مصر لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دور مصر لم يقتصر على إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح فقط بل كان دورها دبلوماسيًا أيضًا.