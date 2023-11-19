مدير بشركة ساي شيلد: نقدم استشارات في مجال أمن المعلومات

قال الدكتور عمر الشربيني، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة ساي شيلد، إن الشركة نشأت في عام 2016 وكانت البداية بالتركيز على أمن المعلومات بمراجعة الحالة الأمنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن الشركة تناشد المؤسسات الحكومية والخاصة قبل الاستثمار في عنصر معين مثل العنصر البشري والتكنولوجيا والسياسات والإجراءات، لابد من تقييم الوضع أولًا حتى يتم توجيه الاستثمارات بشكل صحيح.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق الاستجابة للطوارئ وحوادث الاتصالات والأمنية والمعلوماتية حتى يتم مساعدة المؤسسات المعلوماتية الخاصة في حالة اختراق المعلومات والتعامل معها بشكل سريع، متابعًا: "نقدم استشارات في مجال أمن المعلومات".