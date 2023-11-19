الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير بشركة ساي شيلد: نقدم استشارات في مجال أمن المعلومات

أمن المعلومات
أمن المعلومات

قال الدكتور عمر الشربيني، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة ساي شيلد، إن الشركة نشأت في عام 2016 وكانت البداية بالتركيز على أمن المعلومات بمراجعة الحالة الأمنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن الشركة تناشد المؤسسات الحكومية والخاصة قبل الاستثمار في عنصر معين مثل العنصر البشري والتكنولوجيا والسياسات والإجراءات، لابد من تقييم الوضع أولًا حتى يتم توجيه الاستثمارات بشكل صحيح.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق الاستجابة للطوارئ وحوادث الاتصالات والأمنية والمعلوماتية حتى يتم مساعدة المؤسسات المعلوماتية الخاصة في حالة اختراق المعلومات والتعامل معها بشكل سريع، متابعًا: "نقدم استشارات في مجال أمن المعلومات".

رئيس الوزراء مساء دى ام سى دي ام سي عمر الشربيني

مواد متعلقة

بلال الدوي: مصر نجحت في نقل وجه نظرها للرأي العام العالمي

رئيس العائلة المصرية بسويسرا: متكاتفين حول الرئيس السيسي ليصل بمصر لبر الأمان

انخفاض كبير في الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الليلة وغدًا

المرصد الإفريقى للهجرة: هناك دعم للقضية الفلسطينية ولكن لا يوجد أى تنفيذ للقرارات

اقتصادي: المسار المصري منذ نوفمبر 2016 عالج الاقتصاد من جذوره

وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية "نوفي" مهمة ومرتبطة بتمويلات المناخ

المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا

خبير: قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم في حل مشكلات اقتصادية وتصنيعية كبيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

إعلام إسرائيلى يكشف تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين لدى حماس

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة